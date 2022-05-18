Военный суд признал солдата ЦАХАЛа виновным в непредумышленном убийстве сержанта

Бывший военнослужащий ЦАХАЛа признан виновным в убийстве сержанта в феврале прошлого года из-за неосторожного обращения с оружием.

В среду, 18 мая, военный суд рассмотрел дело бывшего бойца бригады «НАХАЛ» и признал его виновным в непредумышленном убийстве сержанта Йонатана Гранота в феврале 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службы ЦАХАЛа.

Военный суд подтвердил приговор, вынесенный 28 апреля, по которому обвиняемый неправильно обращался с пистолетом Ruger, что привело к смерти покойного Йонатана Гранота. Его действия признаны убийством по неосторожности, поскольку солдат не был обучен пользоваться пистолетом.

Полный приговор будет вынесен в ближайшие недели.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа указано, что Армия обороны Израиля проводит мероприятия искоренению и осуждению факта применения оружия по неосторожности и содействует расследованию дел о правонарушениях, связанных с оружием.

ЦАХАЛ разделяет скорбь семьи Гранот.

«Курсор» передавал, что ЦАХАЛ задержал 14 подозреваемых в терроризме вчера вечером. Вчера вечером силы безопасности работали в ряде центров на территории Иудеи и Самарии, арестовывая разыскиваемых лиц, подозреваемых в террористической деятельности, в том числе в деревнях Аль-Хадер, Тель, Дейр-Истия, Звуба и Аль-Ямун.

Редакция информировала, что ЦАХАЛ отменил этап учений Огненные колесницы в Умм-эль-Фахме.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ сбил беспилотник Хизбаллы на границе с Ливаном.