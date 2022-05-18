Военный суд признал солдата ЦАХАЛа виновным в непредумышленном убийстве сержанта

В среду, 18 мая, военный суд рассмотрел дело бывшего бойца бригады «НАХАЛ» и признал его виновным в непредумышленном убийстве сержанта Йонатана Гранота в феврале 2021 года.
Об этом сообщили в пресс-службы ЦАХАЛа.
Военный суд подтвердил приговор, вынесенный 28 апреля, по которому обвиняемый неправильно обращался с пистолетом Ruger, что привело к смерти покойного Йонатана Гранота. Его действия признаны убийством по неосторожности, поскольку солдат не был обучен пользоваться пистолетом.
Полный приговор будет вынесен в ближайшие недели.
В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа указано, что Армия обороны Израиля проводит мероприятия искоренению и осуждению факта применения оружия по неосторожности и содействует расследованию дел о правонарушениях, связанных с оружием.
ЦАХАЛ разделяет скорбь семьи Гранот.
«Курсор» передавал, что ЦАХАЛ задержал 14 подозреваемых в терроризме вчера вечером. Вчера вечером силы безопасности работали в ряде центров на территории Иудеи и Самарии, арестовывая разыскиваемых лиц, подозреваемых в террористической деятельности, в том числе в деревнях Аль-Хадер, Тель, Дейр-Истия, Звуба и Аль-Ямун.
Редакция информировала, что ЦАХАЛ отменил этап учений Огненные колесницы в Умм-эль-Фахме.
Также сообщалось, что ЦАХАЛ сбил беспилотник Хизбаллы на границе с Ливаном.