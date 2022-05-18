Беннет пришел утешить скорбящих в дом семьи бойца Ноама Раза

09:13, Вчера
Новости Израиля
Нафтали Беннет фото
Фото: Tomer Neuberg/FLASH90

Раз был убит в Дженине во время столкновений с палестинцами в предыдущие выходные. Ранее Бенетт сказал в день его похорон 15 мая: «В выходные мы потеряли одного из наших лучших людей, бойца ЯМАМа Ноама Раза».

Премьер-министр Нафтали Беннет посетил дом семьи погибшего Ноама Раза сегодня утром, чтобы выразить соболезнования родным бойца. Они живут в поселении Кида.

Это первый домашний визит Беннета к семье кого-либо из погибших в нынешней волне терроризма.

«Беннет — трус», — кричали протестующие у дома, куда приехал премьер.

Как передавал сегодня Курсор, премьер-министр Нафтали Беннет во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку Францией Израиля во время недавней волны террористических атак.

Напомним также, что Ноам Раз будет посмертно повышен в звании до старшего сержант-майора, объявили силы в субботу вечером.

Курсор писал ранее, что США примут участие в учениях ЦАХАЛа по отработке нанесения удара по Ирану.

Кроме того, глава Центрального командования США прибыл в Израиль.

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Автор материала:
Ирен Давид
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