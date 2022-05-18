Беннет пришел утешить скорбящих в дом семьи бойца Ноама Раза

Премьер-министр Нафтали Беннет посетил дом семьи погибшего Ноама Раза сегодня утром, чтобы выразить соболезнования родным бойца. Они живут в поселении Кида.
Это первый домашний визит Беннета к семье кого-либо из погибших в нынешней волне терроризма.
«Беннет — трус», — кричали протестующие у дома, куда приехал премьер.
Как передавал сегодня Курсор, премьер-министр Нафтали Беннет во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку Францией Израиля во время недавней волны террористических атак.
Напомним также, что Ноам Раз будет посмертно повышен в звании до старшего сержант-майора, объявили силы в субботу вечером.
Курсор писал ранее, что США примут участие в учениях ЦАХАЛа по отработке нанесения удара по Ирану.
Кроме того, глава Центрального командования США прибыл в Израиль.