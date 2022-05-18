Беннет пришел утешить скорбящих в дом семьи бойца Ноама Раза

Раз был убит в Дженине во время столкновений с палестинцами в предыдущие выходные. Ранее Бенетт сказал в день его похорон 15 мая: «В выходные мы потеряли одного из наших лучших людей, бойца ЯМАМа Ноама Раза».

Премьер-министр Нафтали Беннет посетил дом семьи погибшего Ноама Раза сегодня утром, чтобы выразить соболезнования родным бойца. Они живут в поселении Кида.

Это первый домашний визит Беннета к семье кого-либо из погибших в нынешней волне терроризма.

«Беннет — трус», — кричали протестующие у дома, куда приехал премьер.

"בנט יא פחדן, כמו גנב בלילה אתה מגיע": קריאות של מפגינים נגד רה"מ שהגיע לנחם את משפחת לוחם ימ"מ נעם רז, שנהרג בפעילות צה"ל ליד ג'נין@VeredPelman pic.twitter.com/nTzByCEact — כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2022

Как передавал сегодня Курсор, премьер-министр Нафтали Беннет во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку Францией Израиля во время недавней волны террористических атак.

Напомним также, что Ноам Раз будет посмертно повышен в звании до старшего сержант-майора, объявили силы в субботу вечером.

Курсор писал ранее, что США примут участие в учениях ЦАХАЛа по отработке нанесения удара по Ирану.