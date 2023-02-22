ХАМАС угрожает Израилю: «Наше терпение на исходе»

Сегодня в Шхеме ЦАХАЛ и силы безопасности Израиля проводят рейд по ликвидации террористов.

Во время спецоперации произошла перестрелка между израильскими военными и палестинцами. В результате столкновения были раненные и погибшие.

В Телеграм-канале Голос Израиля написали, что в ходе операции в Шхеме ликвидирован высокопоставленный террорист «Исламского джихада».

Телеграм-канале Израильские трудовые будни заявил, что в Шхеме было ликвидировано пять террористов, среди них командир Исламского Джихада в Шхеме — Мухаммад Абу Бакр.

Представитель ХАМАС Хазем Кассем осудил рейд, заявив, что «оккупация усиливает свою агрессию против нашего народа, штурмуя сегодня город и осаждая граждан».

Пресс-секретарь бригад «Аль-Кассам» террористической организации ХАМАС Абу Обейда после столкновений заявил: «Сопротивление в Газе наблюдает за ростом преступлений врага против нашего народа на Западном берегу, и наше терпение на исходе».

Палестинские СМИ пишут, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас также осудил рейд. Пресс-секретарь президента Набиль Абу Рудейне осудил сегодня «агрессию Израиля» против города Шхем, в результате которой погибли шесть палестинцев и более 70 человек получили ранения, шестеро из которых находятся в критическом состоянии.

Пресс-секретарь президента возложил на правительство Израиля ответственность за эту опасную эскалацию, которая толкает регион к напряженности и взрыву: «Преступление, совершенное сегодня оккупационными силами в городе подтверждает важность нашего требования о том, чтобы международное сообщество приняло незамедлительные меры, чтобы остановить преступления Израиля против нашего народа, его земли и его святынь, а также остановить односторонние израильские меры».

Ранее Курсор писал о столкновениях ЦАХАЛа с палестинцами в Шхеме: 25 человек ранены и один убит. Израильские военные проводят рейд, чтобы арестовать подозреваемых террористов.

Курсор сообщал о перестрелке в Шхеме: ЦАХАЛ проводит рейд по поимке террориста. Сегодня утром в городе Шхем вспыхнула перестрелка после того, как израильские силы окружили здание, в котором скрывается террорист, который находится в розыске.

Наша редакция писала, что ЦАХАЛ снесет дом террориста, устроившего двойной взрыв в Иерусалиме. Такое решение было принято правительством Израиля.

Курсор сообщал, что в Хевроне разрушат дом араба, совершившего теракт на контрольно-пропускном пункте недалеко от Кирьят-Арбы.

Напомним, что в Израиле ужесточили условия для заключенных палестинцев в ответ на теракты.