Полиция пригрозила штрафами водителям, замедляющим движение в аэропорт «Бен-Гурион»

Во многих районах страны 9 марта ожидается проведение множества акций протеста против судебной реформы. Чтобы предотвратить блокирование основных дорог, полиция разместит около 3000 полицейских в десятках мест.

Об этом пишет «ХаАрец«.

На пути к аэропорту «Бен-Гурион» ожидается большое количество протестующих, которые могут замедлить движение транспорта, поэтому полиция планирует использовать водометы и конную полицию. Водителей, которые намеренно замедляют движение, будут штрафовать на сумму 500 шекелей.

Полиция ожидает, что демонстрации пройдут более чем в ста местах, но особенно внимание уделяется трем главным: на пути к аэропорту «Бен-Гурион», на улице Каплан в Тель-Авиве и в районе дома министра юстиции Ярива Левина в Модиине. Тысячи протестующих прибудут в Модиин, и полиция готовится к возможной блокировке дорог.

С целью предотвращения возможных инцидентов на дорогах, полиция разместит специальное подразделение патрулирования вместе с дорожной полицией на пути к аэропорту и других крупных местах проведения акций протеста. Также возможно, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга прибудут в аэропорт на вертолетах, чтобы избежать возможных перекрытий дорог.

Напомним, участники протестов против судебной реформы, запланированной правительством, угрожают парализовать завтра, 9 марта, работу международного аэропорта Бен-Гурион. По данным СМИ, протестующие предлагают деньгигражданам за блокировку работы аэропорта. Так, в сообщении WhatsApp, разосланном организаторами, содержится предложение возместить стоимость топлива для поездки в Бен-Гурион и обратно, а также 250 шекелей в качестве вознаграждения.

Также «Курсор» писал об огромных очередях в аэропорту «Бен-Гурион». Иностранным туристам пришлось много часов ожидать возможности въехать в страну. Причиной тому послужила нехватка работников в службе пограничного контроля Отдела регистрации населения и иммиграции МВД