В Бен-Гурионе гигантские очереди иностранных туристов: что произошло

Аэропорт даже сейчас не готов к приему тысяч гостей.

В понедельник, 13 февраля, в аэропорту «Бен-Гурион» собралась огромная очередь иностранных туристов. Им пришлось много часов ожидать возможности въехать в страну.

Об этом пишет News.israelinfo.

А все из-за того, что в службе пограничного контроля Отдела регистрации населения и иммиграции МВД не хватает работников. Контроль израильтян перевели на биометрические стойки, а о приеме сотен тысяч туристов и паломников, приезжающих в Израиль, никто не позаботился.

12-й канал сообщает, что на паспортном контроле заняты всего 200 работников, тогда как в прошлом их было 500. В МВД говорят, что контролеров сейчас 250, и они надеются увеличить штат в скором времени.

В «Бен-Гурионе» из пяти кабин контроля работает только одна и перед ней выстроился длиннющий хвост из иностранных туристов.

«Курсор» писал ранее, что израильтян предупредили о том, что в ближайшее время в аэропорт «Бен-Гурион» могут вернуться длинные очереди, поэтому нужно приезжать за несколько часов до посадки. А все дело в том, что в аэропорту не хватает сотрудников. Когда бушевала пандемия COVID-19, пассажиропоток резко упал и работы не было, поэтому многих сотрудников пришлось уводить, а некоторые ушли по собственному желанию. А сейчас пассажиропоток возвращается к прежним показателям, но рабочая сила остается в дефиците.

Еще мы писали, что супружеская пара, прибывшая с маленьким ребенком в аэропорт «Бен-Гурион», шокировала сотрудников, потому что оставила своего малыша у стойки регистрации и ушла проходить паспортный контроль.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения приняли решение установить в аэропорту «Бен-Гурион» пункт сдачи анализов на Covid.