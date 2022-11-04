Полиция просит помощи в поиске 71-летней жительницы Иерусалима

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят связаться с полицией.

Полиция просит о помощи в поиске пропавшей женщины. Амелию Эльфс, 71 год последний раз видели прошлой ночью примерно в 18:50 на улице Рабби Кукав Иерусалиме.

С тех пор ее следы утеряны и связь с ней потеряна.

Ее описание: рост около 1,60, худощавого телосложения, волосы темные, глаза светлые. Насколько известно, она носила черные брюки, длинную коричнево-белую рубашку, синий головной убор с белыми буквами и белые туфли.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят связаться с горячей линией 100 израильской полиции.

Ранее Курсор писал, что в результате пожара в Бней-Браке серьезно пострадала женщина. Она пребывает в тяжелом состоянии, получает седативные препараты и находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним также о стрельбе в Кирьят-Арбе: стало известно о состоянии девочки, получившей ранение в голову.