Полиция просит помощи в розыске пропавшего подростка из Самарии

В последний раз юношу видели 27 августа на Центральном автовокзале в Иерусалиме.

Полиция просит общественность помочь в поисках пропавшего без вести 15-летнего Давида Саадиа, жителя еврейской общины Кохав-Яаков районного совета Биньямин. В последний раз Саадиа видели в субботу, 27 августа, на центральном автовокзале в Иерусалиме.

Описание юноши: худощавого телосложения, рост 1,63 м; темные волосы; карие глаза (носит очки).

В последний раз видели в: серой толстовке с капюшоном, черных брюках, черных кроссовках Nike.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении юноши или может помочь в его розыске, просят позвонить в полицию по телефону: 100.

Курсор ранее писал, что 30 августа сотрудники полиции Израиля задержали и доставили в участок 29-летнего таксиста из Иерусалима, который подозревается в изнасиловании 19-летней туристки из Германии.

Напомним также, редакция сообщала, что 52-летний мужчина был застрелен среди белого дня в городе Лод в пятницу. Пострадавший, которого идентифицировали как местного жителя Марвана Вахвача, был найден без сознания и без пульса в машине на бульваре Бен-Гуриона.