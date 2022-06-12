Полиция разогнала демонстрацию перед домом Лапида

Полиция быстро разогнала протестующих, которые организовали митинг протеста перед домом министра Лапида вечером в воскресенье. По их словам разгон мирной демонстрации был незаконным.

В воскресенье вечером перед домом министра иностранных дел Яира Лапида прошла демонстрация недовольных деятельностью правительства.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

Силами полиции митингующие были быстро разогнаны.

При этом протестующие уверяют, что разгон демонстрации был незаконным.

Лапид сейчас делает все возможное, чтобы сохранить правительство, которое шатается из стороны в сторону. На этой неделе оно не смогло провести ключевое голосование по важному закону. Министр Лапид заявляет, что намерен любой ценой сохранить правительство.

«Курсор» писал, что Лапид заявил, что будет бороться за это правительство. «Кто сейчас действует безответственно — должен знать, что израильская общественность с этим не будет мириться», — заявил министр иностранных дел Яир Лапид.

Также мы сообщали, правительство намерено проголосовать за вступление Израиля в Фонд культуры ЕС.Спорную заявку о членстве в Фонде культуры Европейского Союза должно в воскресенье рассмотреть правительство. По условиям сотрудничества это лишит финансовой поддержки культурные организации Иудеи и Самарии.

Напомним, Лапид сделал жесткое заявление в адрес депутатов-бунтовщиков. В послании различным мятежным законодателям коалиции министр иностранных дел Яир Лапид предупредил в пятницу, что «любой, кто угрожает этому правительству изнутри, должен знать, что ему придется заплатить цену».