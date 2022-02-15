В Шимон а-Цадик ночью снова начались массовые беспорядки

В ходе возобновившихся вчера вечером столкновений в Шимон а-Цадик арестованы девять человек за участие в беспорядках. Кроме того, не обошлось без нападений на правоохранителей.

В Иерусалимском районе Шимон а-Цадик прошла еще одна неспокойная ночь. Правоохранители арестовали десятерых человек. Трое из них попытались напасть на полицейских. Национальность арестованных не сообщается.

В район стянули большое количество полицейских для того, чтобы нормализовать обстановку. Один полицейский пострадал, так как ему кинули камень в голову. Полиции пришлось использовать средства для разгона демонстраций.

Из-за взрыва светошумовой гранаты пострадали трое участников беспорядков.

Итамар Бен-Гвир попросил премьер-министра Нафтали Беннета предоставить охрану дому Таля Юшваева. Именно там депутат Кнессета создал свой импровизированный штаб.

שייח’ ג’ראח

נוכחות משטרתית כבדה בשכונה. במקום לספק בטיחות ובטחון לתושבים, תראו במה המשטרה בוחרת להתעסק pic.twitter.com/I8NxUfIYWC — עיר עמים (@IrAmim) February 14, 2022

Ранее Курсор сообщал, что Бен-Гвир обвинил Бар-Лева в том, что он дал указ полиции действовать жестоко.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что мэр Иерусалима приказал усилить полицию в Шимон а-Цадике.

Еще напомним, что ранее в районе Шимон а-Цадик арабский террорист наехал на сотрудников МАГАВ.

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