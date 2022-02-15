В Шимон а-Цадик ночью снова начались массовые беспорядки

09:42, Сегодня
Zahav, Новости Израиля, Происшествия
Полиция фото
Полиция
Фото: pixabay.com

В ходе возобновившихся вчера вечером столкновений в Шимон а-Цадик арестованы девять человек за участие в беспорядках. Кроме того, не обошлось без нападений на правоохранителей.

В Иерусалимском районе Шимон а-Цадик прошла еще одна неспокойная ночь. Правоохранители арестовали десятерых человек. Трое из них попытались напасть на полицейских. Национальность арестованных не сообщается.

В район стянули большое количество полицейских для того, чтобы нормализовать обстановку. Один полицейский пострадал, так как ему кинули камень в голову. Полиции пришлось использовать средства для разгона демонстраций.

Из-за взрыва светошумовой гранаты пострадали трое участников беспорядков.

Итамар Бен-Гвир попросил премьер-министра Нафтали Беннета предоставить охрану дому Таля Юшваева. Именно там депутат Кнессета создал свой импровизированный штаб.

 

Ранее Курсор сообщал, что Бен-Гвир обвинил Бар-Лева в том, что он дал указ полиции действовать жестоко.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что мэр Иерусалима приказал усилить полицию в Шимон а-Цадике.

Еще напомним, что ранее в районе Шимон а-Цадик арабский террорист наехал на сотрудников МАГАВ.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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