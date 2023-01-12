Полиция спасла из горящего автомобиля палестинского угонщика

В четверг, 12 января, сотрудники полиции в районе Ришон-ле-Циона спасли жителя палестинских территорий, который оказался в горящем краденом автомобиле.

Полиция сообщила об инциденте в рамках борьбы с кражей машин. 20-летний мужчина угнал автомобиль и когда заметил полицейский кордон на дороге, развернулся и попытался скрыться. За ним была начата погоня. Но палестинец не справился с управлением, машина перевернулась и загорелась.

Полицейские спасли угонщика и вызвали на место ДТП медиков, которые оказали ему первую помощь. В настоящее время подозреваемый, который незаконно въехал на территорию Израиля, находится под арестом.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на четверг, 12 января, в Беэр-Яакове сотрудниками полиции были задержаны пять человек, которые подозреваются в попытке покушения.

Еще мы писали, что за последний год в Израиле количество угнанных автомобилей выросло более чем в два раза. Всего за один месяц, в декабре 2022 года, угонщики выкрали от 1200 до 1300 автомобилей. Этот показатель в два раза выше, чем в декабре 2021 года.

Напомним, что в полиции Израиля объявили о распродаже престижных марок автомобилей, которые били конфискованы во время рейдов. Их забрали у налоговых уклонистов и неплательщиков налогов.