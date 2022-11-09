Полиция задержала четырех человек во время футбольного матча между Маккаби Хайфа и Хапоэль Хайфа

Среди арестованных есть много несовершеннолетних.

Во время футбольного матча между «Маккаби Хайфа» и «Хапоэль Хайфа» на стадионе «Сами Офер» полиция задержала двух подозреваемых на трибунах, подозреваемого в хранении перцового баллончика и подозреваемого в нападении.

Об этом сообщает Maariv.

Перед игрой правоохранители провели предварительную активную работу по обнаружению дымовых шашек и сигнальных ракет. Двое подозреваемых продавали билеты на футбольный матч. 14-летнего жителя Тират-Кармеля и 17-летнего жителя Хайфы задержали для допроса.

14-летнего несовершеннолетнего жителя Хайфы поймали у входа на стадион с перцовым баллончиком. Его допросили, запретили посещать матч и вызвали на слушание в отделение полиции Хайфы. Другого подозреваемого, 30-летнего жителя Калансвы, арестовали после нападения на болельщика во время матча.

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