Полиция задержала еврея, трубившего в шофар на Храмовой горе

Правоохранители сообщили об отдельных провокациях со стороны как евреев, так и палестинцев.

В сети появились кадры, на которых один из паломников на Храмовую гору трубит в шофар. Позже полиция задерживает этого человека.

Эпизод произошел в воскресенье, 17 сентября, во время восхождения евреев на Храмовую гору, информирует Israel Hayom.

В полиции сообщили, что происходили некоторые отдельные беспорядки со стороны еврейских паломников. Кроме того, провокации со стороны мусульманских верующих были пресечены правоохранителями на месте.

Тем временем шейх Акрама Сабри, проповедник Аль-Аксы, который ранее участвовал в конференции вместе с лидерами ХАМАСа и "Хизбаллы" и известен своей пламенной риторикой против Израиля, осудил трубление в шофар на площади и сказал, что «это серьезная вещь, которая говорит о дерзости поселенцев». Среди прочего, прозвучал призыв противостоять силам ЦАХАЛа в приграничном районе Газы.

#عاجل تصعيد خطير.. مستوطن ينفخ البوق خلال اقتحام المسجد الأقصى pic.twitter.com/IfWEvqKHyo — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 17, 2023

Как сообщал Курсор, днем в воскресенье, 17 сентября, правоохранители арестовали в районе Храмовой горы молодого мусульманина, сообщили палестинские источники. Отмечается, что у входа на территорию мечети Аль-Акса произошли столкновения, полиция закрыла один из входов и не пропускала мусульман на молитвы.

Палестинцы, в частности, обвиняют правоохранителей в применении насилия к мусульманским паломникам. При этом у входов на Храмовую гору произошло несколько стычек между полицией и мусульманами.

Еще утром на Храмовую гору прибыли группы еврейских религиозных паломников. Их паломничество завершилось без происшествий, однако в палестинских пабликах называли его “вторжением иудеев на территорию ”Аль-Аксы". “Исламский джихад” уже пригрозил ответом, если “вторжения” будут продолжаться.

Ранее Курсор писал, что в ночь на 17 сентября палестинец получил ножевое ранение в результате столкновения групп поселенцев и арабской молодежи в городе Хеврон. Армия обороны Израиля сообщила, что на место «жестокого противостояния» прибыли солдаты, а офицер произвел одиночный выстрел в воздух, чтобы разогнать группы. Правоохранители оказали помощь раненому палестинцу на месте.