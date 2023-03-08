Полиция задержала гражданина Молдовы: подозревают в поджоге квартиры в Ришон-ле-Ционе

Мужчине из Молдовы, который проживает в Израиле по рабочей визе и находится под подозрением в умышленном поджоге квартиры в городе Ришон-ле-Цион, было предъявлено обвинение.

Об этом пишет «Детали«.

Так, злоумышленника задержали несколько дней назад после допроса, когда он был эвакуирован из горящего дома сотрудниками Пожарно-спасательной службы.

Сегодня полиция запросила арест подозреваемого и подала ходатайство в мировой суд Беэр-Шевы до окончания расследования. Известно что мужчине 40 лет и он является гражданином Молдовы.

Напомним, жителя Ашкелона обвинили в поджоге машины соседа. По версии следствия, 29-летний мужчина совершил преступление ночью — машина сгорела дотла. Полиция продолжается устанавливать мотивы и причину поджога.

До этого житель Хадеры был арестован сотрудниками полиции по подозрению в поджоге автомобиля своей соседки. 25-летний мужчина не поделил с женщиной место на парковке и словесная перепалка переросла в серьезный конфликт.

Также «Курсор» писал о том, что в Рамле неизвестные подожгли пять грузовиков. Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что пять грузовиков горят, а огонь быстро распространяется в направлении дизельных баков и другой техники, находившихся неподалеку. Пожарным удалось ограничить пожар, предотвратив его распространение. Спустя несколько часов огонь был полностью потушен. Причина инцидента пока не установлена. В настоящее время полиция рассматривает различные версии.

В этот же день в Тель-Авиве сгорел дотла тренировочный комплекс Хапоэль. Спасателям удалось потушить огонь. Пострадавших нет, но здание разрушено. Полицейские утверждают, что оценить ущерб на пока невозможно, но он огромен.