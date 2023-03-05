В Рамле неизвестные подожгли пять грузовиков: первые подробности

В течение ночи координаторы на линии 102 получили сообщение о том, что возле транспортной развязки в Рамле неизвестные подожгли несколько грузовых автомобилей.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня».

Как отмечено в сообщении, станция пожарных Аялон немедленно выехала на место происшествия в Рамле. Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что пять грузовиков горят, а огонь быстро распространяется в направлении дизельных баков и другой техники, находившихся неподалеку.

Пожарным удалось ограничить пожар, предотвратив его распространение. Спустя несколько часов огонь был полностью потушен.

Причина инцидента пока не установлена. В настоящее время полиция рассматривает различные версии.

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