Жителя Ашкелона обвинили в поджоге машины соседа: подробности

В понедельник, 6 марта, сотрудники израильской полиции задержали жителя Ашкелона, который подозревается в поджоге автомобильного средства своего соседа.

Об этом пишет 7kanal.

29-летний мужчина, согласно предварительным данным, совершил преступление ночью. Машина сгорела дотла. Но полиция продолжает выяснять обстоятельства и предысторию дела, чтобы понять мотивы и причину поджога.

По окончании расследования будет принято решение о передаче дела в суд.

«Курсор» писал ранее, что житель Хадеры был арестован сотрудниками полиции по подозрению в поджоге автомобиля своей соседки. 25-летний мужчина не поделил с женщиной место на парковке и словесная перепалка переросла в серьезный конфликт.

Еще мы писали, что сотрудники полиции задержали 39-летнюю жительницу Петах-Тиквы по подозрению в поджоге автомобиля своей соседки. Женщина призналась в содеянном и объяснила, что на самом деле пыталась навредить другому человеку.

Напомним, что житель Беэр-Шевы, который владеет джипом Wrangler Rubicon, рассказал, что посреди ночи его разбудил представитель компании «Итуран» и сообщил, что его автомобиль пытаются угнать.

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