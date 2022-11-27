В Хадере спор из-за места на парковке закончился поджогом автомобиля

Задержанный будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

В воскресенье, 27 ноября, житель Хадеры был арестован сотрудниками полиции по подозрению в поджоге автомобиля своей соседки.

Об этом сообщает издание News.walla.

25-летний мужчина не поделил с женщиной место на парковке и словесная перепалка переросла в конфликт, закончившийся поджогом транспортного средства. На место инцидента вызвали полицию, которая задержала подозреваемого.

Известно, что его доставят в суд для избрания меры пресечения. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме неизвестные поджигают автомобили. Полиция подозревает, что преступления совершены на национальной почве.

Еще мы писали, что в Бейт-Шеане пожарные тушили горящий автомобиль. Выяснилось, что машина принадлежала заместителю мэра. Полиция расследует дело по подозрению в поджоге.

Напомним, в иерусалимском арабском районе Силуан (Шилоах), расположенной возле стен Старого Города, сгорело шесть автомобилей, принадлежащих евреям. Сотрудники полиции начали расследование инцидента и пытаются найти виновных.

Читайте также, что несколько подозреваемых подожгли гараж девушки в Негеве. В результате пожара, вспыхнувшего на месте происшествия, серьезно пострадал 12-летний мальчик.