Археологи обнаружили древнеримское кладбище с множеством обезглавленных скелетов

Удивительной оказалась находка более 40 захоронений с обезглавленными скелетами в Англии. В некоторых могилах голова лежала между ногами, в других — рядом со ступнями.

Группа археологов, которые проводили раскопки на месте строительства железной дороги во Флит-Марстоне, Англия, выявила остатки небольшого древнеримского города. В этом городе также было выявлено 425 погребений. Среди них 40 – со скелетами без головы.

Об этом сообщает The History blog.

Отметим, что Флит-Марстон – город, который существовал еще во времена Средневековья. Через него проходила одна из главных римских дорог.

И вот в рамках археологической программы HS2 ученые более года исследовали Флит-Марстон. Они выявили большое количество бытовых предметов, коммерческих построек, промышленных учреждений.

Кроме того, было выявлено 1200 монет и свинцовые гирьки, что говорит о том, что это была территория, на которой проводилась активная торговля.

Ранее Курсор сообщал, что археологи нашли в Британии 40 обезглавленных скелетов. Сорок скелетов без голов были найдены археологами тогда, когда они проводили раскопки на старом римском кладбище, что располагается во Флит-Марстоне, что недалеко от Эйлсбери, Великобритания.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, что пещерные люди были куда умнее, чем казалось ранее.

Еще напомним, что археологи отыскали храм и части оружия в древнегреческом городе в Италии.

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