Расследование СМИ: полиция вмешивалась в частную жизнь политических активистов

Третий день подряд издание «Калькалист» публикует результаты огромного расследования использования полицией незаконных методов контроля за гражданами с использованием шпионских программ.

Сегодня израильское СМИ рассказала о истории активиста протеста, которому в телефон было внедрено ПО Pegasus. Установив полный контроль за аппаратом, полицейские выяснили, что он заходит в приложение для знакомств, при этом будучи женатым человеком. Офицер полиции из специального подразделения решил, что за активистом необходимо следить, потому что «есть вероятность нарушения общественного порядка». Газета пишет, что пострадавший до сих пор не знает, что его личная жизнь оказалась под контролем.

Об этом сообщает новостное издание «Israelinfo», ссылаясь на продолжение журналистского расследования израильского СМИ «Калькалист».

Сообщается, что на многих людей составлялись досье на основе слежки, чтобы использовать полученную информацию для психологического давления в будущем по мере необходимости.

В случае с политическим активистом полиция не остановилась на отслеживании интимной переписки — полевые подразделения получили даты свиданий, чтобы следить за ним уже на местности.

Презентация, которая представляется офицерам после взлома телефона, включает в себя «слабые стороны» мишени, эта информация сохраняется. Если потом принимается решение, что необходимы следственные действия, в суд за санкцией на прослушивание обращаются уже задним числом.

По предварительным данным, в специальном подразделении полиции уже скопилось достаточно большое количество досье на тех, кто чем-то привлек внимание. Теоретически эта информация подвергаются риску случайной утечки или намеренного использования недобросовестными людьми, имеющими к ним доступ.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что израильские СМИ сообщают — полиция нанимала хакеров для слежки за людьми.

В центре внимания в расследование израильской газеты «Калькалист», посвященное тайной деятельности полиции по слежке за гражданами.

Кроме того, стало известно о том, что израильская полиция утверждает — сотрудники следили за гражданами только по решению суда.

Недавно стало известно о том, что правоохранительные органы следили за некоторыми гражданами Израиля. Полиция подчеркивает, что делала это законно, только в рамках санкционированных судом операций.

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