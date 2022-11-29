Полиция задержала подозреваемого в терроризме в Дженине

29 ноября, во вторник, пограничная полиция арестовала палестинца, подозреваемого в проведении террористических операций в Дженине.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Подозреваемым оказался Нассер Ганем, в прошлом отбывавший срок за террористическую деятельность. Подозреваемого задержали днем на улице в городе Дженин и передали его в службу безопасности для допроса.

Ранее мы рассказывали, что в Биньямине произошел автомобильный теракт, в результате которого была серьезно ранена 20-летняя израильтянка. Фото и видео с места происшествия смотрите здесь.

Позже стало известно, что террорист наехал на 20-летнюю женщину-солдата, ее зацепило машиной и протащило по дороге еще примерно 200 метров. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Чуть позже правоохранители установили, что террористом оказался 45 летний житель Бейтонии, Рани Мамон Фаиз Абу Али. У него было разрешение на работу в промышленной зоне Ариэль.

«Курсор» сообщал, что Израильский институт демократии (IDI) провел новый опрос и установил, что израильтяне стали более радикально настроенными в отношении вопроса убийства террористов, вне зависимости, представляют они угрозу или больше нет. Согласно опросу, 55% граждан полагают, что ЦАХАЛу следует убивать террористов в любом случае. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял 37%.

Также 45% израильтян считают, что нужно наносить удары по гражданскому населению в Секторе Газа ради сдерживания ракетных обстрелов террористов в сторону Израиля. Четыре года назад лишь 27,5% респондентов поддерживали такие действия. Еще 71% граждан утверждают о необходимости применения смертной казни к террористам (63% в 2018 году).