Полиция задержала второго подозреваемого в деле об исчезновении Сапир Нахум

28-летняя жительница Акко, мать двоих детей, исчезла без следа. И вот вечером в воскресенье в районе Ибтина был обнаружен труп некой женщины, который еще не опознали.

Женщина по имени Сапир Нахум пропала без вести примерно две недели назад. Ее сожитель Уал Джамаль подозревается в похищении и, возможно, убийстве подруги. И вот полиция задержала также его брата Рубина Халайла, который подозревается в соучастии преступления.

А вот арест Джамаля был продлен на 7 дней. Подозрения против него, как выразился судья на заседании, только усиливаются.

Отметим, что оба брата имеют криминальное прошлое. Подозреваемые отрицают свою причастность к исчезновению Сапир. Они заявляют, что находятся в тюрьме только из-за своего прошлого.

Ранее наш сайт сообщал, что Семью Нахум попросят опознать тело, найденное на севере в деревне Ибтин.

Также Курсор сообщал, что полиция привлекла для поиска добровольцев, большое количество сотрудников и кинологов. В сети активно распространяли фотографию Сапир. Поиски сосредоточены в районе Ибтина и кладбища Тель-Регев.

Крмое того, полиция проводит масштабные обыски по всему Акко и его окрестностям, чтобы найти Нахум. Используются различные оперативные подразделения, в том числе кавалерийские части и собаки. Также использовались дроны и вертолет.