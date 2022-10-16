Полиция задержала жителя Иерусалима за поджог сукки

Посещение мужчиной сукки в центре Иерусалима закончилось умышленным поджогом, и только благодаря быстрым действиям волонтеров удалось избежать трагедии.

В пятницу вечером, 14 октября, подозреваемый проник в сукку, принадлежащую молодежному объединению в центре города. Увидев, что волонтеры ассоциации его знают, он попросил дать ему еду. Люди накормили его, но попросили покинуть их помещение.

Спустя несколько часов волонтеры молодежной ассоциации заметили, что в сукке начался пожар, и оперативно приступили к его устранению. Близость очага возгорания к расположенным поблизости газовым баллонам могла привести к масштабной катастрофе с большим количеством жертв.

В ходе обысков, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый был найден. 15 октября вечером полицейские участка Лев ха-Бира в районе Иерусалима задержали 40-летнего мужчину по подозрению в поджоге сукки. Он был доставлен в отделение полиции в центре города для допроса, а суд продлил срок его содержания под стражей на 4 дня.

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