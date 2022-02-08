Полиция закрыла дело об избиении фотографа Элисафа Коэна

Пол года длилось расследование, однако сегодня стало известно, что полиция закрыла дело из-за отсутствия улик. Напомним, ранее трое русскоязычных охранников напали на фотографа Элисафа Коэна за то, что он взял на себя акцию протеста в Бар-Илане в Иерусалиме. Пострадавший является братом известного журналиста Иашея Коэна.

Об этом сообщает Голос Израиля.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что стали известны подробности устранения трех террористов в Шхеме.

Также читайте о том, что в Холоне полиция обнаружила нарколабораторию в квартире жилого дома. В соответствии с потребностями расследования и его выводами, сегодня полиция запросит продление содержания под стражей 43-летнего подозреваемого в магистратском суде Тель-Авива.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.