В Холоне полиция обнаружила нарколабораторию в квартире жилого дома

Жителя Холона арестовали по подозрению в управлении нарколабораторией в квартире жилого дома. На данный момент подозреваемый находится под стражей и ждет судебного приговора.

Прошлой ночью полиции удалось обнаружить «лабораторную квартиру» в жилом доме в Холоне, содержащую такие вещества, как каннабис и кокаин, общим весом около 16 килограммов.

Правоохранительные органы арестовали подозреваемого, жителя Холона, по подозрению в изготовлении и продаже наркотических веществ.

В соответствии с потребностями расследования и его выводами, сегодня полиция запросит продление содержания под стражей 43-летнего подозреваемого в магистратском суде Тель-Авива.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что на севере Израиля задержали пару за жестокое обращение с детьми.

Стало известно о том, что мужчина и женщина были арестованы по подозрению в жестоком обращении с тремя детьми — пяти, семи и восьми лет. По предварительным данным, маленьких детей запирали, избивали и морили голодом.

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