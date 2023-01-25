Полиция застрелила палестинца, который нацелил фальшивый пистолет на правоохранителей

Палестинского подростка в маске с фальшивым оружием застрелила полиция в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме, когда там сносили дом террориста.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Сегодня, 25 января, сотни полицейских вошли в лагерь, чтобы снести дом Утая Тамими, обвиняемого в убийстве в октябре 18-летнего сержанта ЦАХАЛа Ноа Лазара. Боевик скрылся с места происшествия и был убит при попытке совершить еще одно нападение на КПП возле въезда в город Маале-Адумим (Иудея и Самария).

По информации полиции, один офицер был легко ранен в среду, когда палестинцы бросили самодельные бомбы и бутылки с зажигательной смесью во время сноса дома Тамими в лагере. В ходе столкновений полицейские открыли огонь по подозреваемому, который, по-видимому, был вооружен пистолетом и целился из него в сторону силовиков, но позже выяснилось, что это муляж оружия.

Утверждается, что подозреваемый направил на правоохранителей нечто похожее на пистолет, а затем убежал, когда офицеры открыли огонь. Перед смертью он выбросил предмет, который оказался подделкой, а не настоящим огнестрельным оружием.

Ранее мы рассказывали, что в Иерусалиме 12-летнего школьника поймали с большим количеством наркотиков.

«Курсор» сообщал, что недавно 17-летняя девушка пришла в школу и умерла, потому что на нее напала ядовитая змея.

Помимо этого подросток подал в суд Иерусалима иск против полиции, потому что он подвергся «унизительному» обыску.