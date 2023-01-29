Полтора часа искал сына: теракт в Иерусалиме глазами очевидца трагедии

«Я выкрикивал их имена, но они мне не отвечали. Я полтора часа искал сына. Я спрашиваю одно, а где была полиция?», — рассказал отец погибшего Эли Мизрахи.

Семь человек погибли в результате кровавого теракта, который произошел в районе Неве-Яаков в Иерусалиме в пятницу вечером. Прошлой ночью были похоронены трое убитых: покойный 14-летний Ашер Натан Морли и покойные Эли и Натали Мизрахи, которые поженились всего два года назад. Отец Эли, Шимон Мизрахи, рассказал о событиях того ужасного вечера, который унес жизни близких ему людей.

Об этом сообщает mako.

Эли и Натали ужинали с семьей, как вдруг с улицы послышались выстрелы. Они бросили все и спустились вниз, чтобы помочь раненым, не зная, что террорист все еще рядом. Увидев их, террорист застрелил их.

Шимон Мизрахи вспоминает: «Мы сели ужинать, и около 20:00-20:10, точное время не знаю, мы услышали выстрелы. Мы выглянули в окно и увидели стреляющего террориста. Мой сын и его жена подошли к окну, увидели стрельбу террористов и оба прыгнули вниз. Они хотели помочь раненым и не знали что там стоит террорист. Скорее всего мой сын подумал что это религиозный человек. Они побежали навстречу своей смерти».

«Когда мой сын с женой пытались помочь раненым, которые лежали на полу, террорист достал оружие, сел в машину, где его ждал кто-то еще, видимо поменял патрон, и расстрелял их. Убил обоих из них. Я видел все эти кадры, я видел происшествие, от начала до конца. Я видел вспышки пуль над своим окном».

«Я выкрикивал их имена, но они мне не отвечали. Я действительно видел этого террориста, человека в черном. Он подошел к машине, там был еще один водитель. Он что-то принес из машины, наверное, другое оружие, и тут начались выстрелы. 20-30 выстрелов».

«Мы вызвали полицию, но за 20 минут никто не приехал. Ни МАДА, ни полиция. 20 минут».

«Террорист перестал стрелять, сел в машину и уехал. Я увидел белую машину. Я спустился вниз, чтобы найти сына и его жену, и не нашел их. А тем временем полиция закрыла все места. Я пытался поговорить с одной женщиной-офицером, которая сказала: «Я узнаю». Я бегал за ней полтора часа, я сказал ей, что не могу найти моего сына. Я полтора часа искал сына, его не нашли. Я подумал, может быть, он с женой поднялась в дом. Потом мы пошли к больнице Шааре Цедек, они поговорили с нами и сказали, что мой сын скончался. Они сделали ему реанимацию в машине скорой помощи и у них ничего не получилось. Только в три часа ночи нам показали тело, и мы опознали его».

«Я спрашиваю одно, а где была полиция? Если ситуация с безопасностью сейчас плохая, почему они не паркуют машину на въезде в Неве-Яаков? Если бы там была машина, террорист не въехал бы. Почему мы должны были ждать 20 минут, пока подъедет машина, пока они не закроют это место? Потребовалось 45 минут, почти час, пока полиция не организовалась и пока они не закрыли место».

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