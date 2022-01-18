Двое солдат ЦАХАЛа получили ранения из-за взрыва бомбы

Все произошло во время тренировки.

Стало известно о том, что двое солдат ЦАХАЛа были ранены из-за взрыва бомбы. Так, инцидент произошел во время тренировки на базе в Мишор-Адумим.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Голос Израиля» .

На данный момент солдатам оказывают медицинскую помощь парамедики. Их состояние оценивается как легкой и средней тяжести.

Ранее редакция Курсора сообщала, что у перекрестка Гуш-Эцион произошла попытка ножевого теракта.

Кроме того, мы писали, что между офицерами и солдатами ЦАХАЛа произошла массовая драка.

Еще наш портал сообщал, что принят закон о повышении пенсии для военнослужащих ЦАХАЛа.

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