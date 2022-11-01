«Помни о чуде»: Лапид посетил могилу отца в день выборов и показал фото

«Я пообещал ему, что мы продолжим усердно работать, чтобы обеспечить будущее этого чуда», — написал Лапид.

Премьер-министр Яир Лапид посетил могилу своего отца Йосефа Томми Лапида утром в день выборов во вторник.

אבא שלי אמר לי כל חייו ״תזכור שהנס הכי גדול שקרה לנו הוא שיש ליהודים מדינה משלהם.״ הבטחתי לו הבוקר שנמשיך לעבוד קשה כדי להבטיח את העתיד של הנס הזה. pic.twitter.com/iSvllFksJ3 — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) November 1, 2022

«Мой отец сказал мне: «Помни, что самое большое чудо, которое случилось с нами, — это то, что у евреев есть своя страна, — сказал Лапид. — Сегодня утром я пообещал ему, что мы продолжим усердно работать, чтобы обеспечить будущее этого чуда».

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