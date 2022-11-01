«Помни о чуде»: Лапид посетил могилу отца в день выборов и показал фото

Премьер-министр Яир Лапид посетил могилу своего отца Йосефа Томми Лапида утром в день выборов во вторник.
«Мой отец сказал мне: «Помни, что самое большое чудо, которое случилось с нами, — это то, что у евреев есть своя страна, — сказал Лапид. — Сегодня утром я пообещал ему, что мы продолжим усердно работать, чтобы обеспечить будущее этого чуда».
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