Поножовщина в Акко: серьезно ранены двое молодых мужчин

В субботу, 25 февраля, в Акко произошел инцидент с применением насилия, в результате которого двое 20-летних мужчин получили серьезные ножевые ранения.

Об этом пишет издание Maariv.

На место происшествия вызвали бригаду парамедиков (МАДА), которая оказала пострадавшим первую помощь, а после госпитализировала их в медицинское учреждение «Галилея» в Нагарии. Врачи оценили состояние мужчин как средней степени тяжести, они находятся в сознании.

Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства конфликта.

«Курсор» писал ранее, что на прошлой неделе в Негеве молодой человек примерно 20 лет получил ножевое ранение и был доставлен в медицинское учреждение «Сорока». Врачи оценили его состояние как тяжелое и нестабильное.

Еще мы писали, что в Бней-Браке несовершеннолетний получил ножевое ранение после того, как трое находившихся там мужчин якобы попросили у него сигарету, и он не ответил на их просьбу.

Напомним, в Самарии в поселении Бейт-Эль террорист напал с ножом на фермера. Злоумышленника обезвредили, в инциденте никто не пострадал. Полиция начала расследование по делу, а преступника задержали.

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