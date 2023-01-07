Поножовщина в Бат-Яме: тяжело ранен 50-летний мужчина

Пострадавший получил проникающее ранение тела. Медики остановили ему кровотечение и в тяжелом состоянии отправили в больницу.

В драке на улице Ротшильд в Бат-Яме серьезно пострадал 50-летний мужчина.

Об этом сообщает портал Maariv.

Согласно сообщению, медики MDA и фельдшеры оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу с проникающим ранением.

«Раненый сидел на скамейке, он был в сознании и получил проникающее ранение тела. Мы оказали ему медицинскую помощь, включая остановку кровотечения и перевязку, и эвакуировали его в машине интенсивной терапии MDA в больницу в тяжелом состоянии», — рассказали медики.

Как сообщал Курсор, 1 января на железнодорожном вокзале «Термины» в Риме произошло нападение, в результате которого серьезно пострадала 24-летняя израильтянка.

Женщина прилетела в Италию на новогодние праздники и направилась на вокзал, чтобы купить билет на поезд в аэропорт, откуда должна была вылететь домой. Но неизвестный мужчины в черной куртке и черной шапке с козырьком напал на нее и трижды пырнул ножом.

Он заприметил жертву, когда она стояла в очередь у кассы и разгуливал неподалеку, ожидая, когда вокруг станет меньше людей. Дождавшись момента, мужчина быстро подошел сзади к девушке и нанес удар в грудь, когда пострадавшая отпрянула назад, он снова дважды ее ударил.

Также Курсор писал о том, что раскрыты обстоятельства ножевого ранения подростка в Ришон ле-Ционе. Подросток лежал у входа в жилой дом с проникающим и кровоточащим ранением в теле. Ему оказали медицинскую помощь, которая включала остановку кровотечения, введение лекарств и искусственное дыхание, и эвакуировали его, продолжая спасательное лечение в больницу, но его состояние было серьезным и нестабильным.

Ране Курсор информировал о том, что в Хайфе 17-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия.