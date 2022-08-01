В Нацерете мужчина ударил соседа ножом из-за собаки

Мужчина несколько раз предупреждал своего соседа о том, что пес нарушает его покой. Так, собачий лай и стал мотивом нападения.

Житель Нацерета ударил своего соседа ножом, так как его собака мешала ему спать по ночам. Мужчина зашел в квартиру к жертве, и во время драки нанес ему несколько ударов. На вызов приехала полиция.

Об этом говорится в обвинительном отчете.

Она нашла в квартире хозяина, у которого были следы ножевых ранений. Приехавшие на место медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Несмотря на это, крови он потерял много – ее была залита вся комната.

Потерпевший рассказал, что нападавший на протяжении нескольких лет говорил ему о том, что его собака не дает ему спать по ночам.

Сам нападавший арестован и допрошен. Он будет находиться под стражей на протяжении всего судебного разбирательства.

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