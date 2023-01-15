Поножовщина в Нетании: тяжело ранен мужчина

Медики оказали пострадавшему помощь, включавшую анестезию и искусственную вентиляцию легких, и эвакуировали его в больницу Ланиадо.

В воскресенье, 15 января, 40-летний мужчина получил ножевое ранение во время потасовки в Нетании.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что медики MDA, прибывшая на место происшествия, предоставили раненому медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Ланиадо.

«Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели раненого без сознания с проникающим ранением туловища. Мы оказали ему медицинскую помощь, включавшую перевязки и введение лекарства. Мы сделали ему анестезию и искусственную вентиляцию легких и эвакуировали его в машине интенсивной терапии MDA в больницу. Его состояние было серьезным и нестабильным», — рассказали медики.

Как сообщал Курсор, 1 января на железнодорожном вокзале «Термины» в Риме произошло нападение, в результате которого серьезно пострадала 24-летняя израильтянка.

Женщина прилетела в Италию на новогодние праздники и направилась на вокзал, чтобы купить билет на поезд в аэропорт, откуда должна была вылететь домой. Но неизвестный мужчины в черной куртке и черной шапке с козырьком напал на нее и трижды пырнул ножом.

Он заприметил жертву, когда она стояла в очередь у кассы и разгуливал неподалеку, ожидая, когда вокруг станет меньше людей. Дождавшись момента, мужчина быстро подошел сзади к девушке и нанес удар в грудь, когда пострадавшая отпрянула назад, он снова дважды ее ударил.

Также Курсор писал о том, что раскрыты обстоятельства ножевого ранения подростка в Ришон ле-Ционе. Подросток лежал у входа в жилой дом с проникающим и кровоточащим ранением в теле. Ему оказали медицинскую помощь, которая включала остановку кровотечения, введение лекарств и искусственное дыхание, и эвакуировали его, продолжая спасательное лечение в больницу, но его состояние было серьезным и нестабильным.

Ране Курсор информировал о том, что в Хайфе 17-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия.