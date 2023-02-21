Поножовщина в Рахате: серьезно ранен 9-летний мальчик

Во вторник, 21 февраля, 9-летний мальчик был доставлен в местную поликлинику в Рахате, на юге Израиля, с проникающим ножевым ранением.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что после этого бригада «Скорой помощи» доставила ребенка в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве. Мальчик находится в состоянии средней тяжести.

«Согласно предварительному расследованию, мальчика ранил другой несовершеннолетний, его родственник. Сам ребенок утверждает, что не знает, почему на него напали. Родственники участников инцидента неохотно идут на контакт со следствием. Полиция продолжает расследование», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 1 января на железнодорожном вокзале «Термины» в Риме произошло нападение, в результате которого серьезно пострадала 24-летняя израильтянка.

Женщина прилетела в Италию на новогодние праздники и направилась на вокзал, чтобы купить билет на поезд в аэропорт, откуда должна была вылететь домой. Но неизвестный мужчины в черной куртке и черной шапке с козырьком напал на нее и трижды пырнул ножом.

Он заприметил жертву, когда она стояла в очередь у кассы и разгуливал неподалеку, ожидая, когда вокруг станет меньше людей. Дождавшись момента, мужчина быстро подошел сзади к девушке и нанес удар в грудь, когда пострадавшая отпрянула назад, он снова дважды ее ударил.

Также Курсор писал о том, что раскрыты обстоятельства ножевого ранения подростка в Ришон ле-Ционе. Подросток лежал у входа в жилой дом с проникающим и кровоточащим ранением в теле. Ему оказали медицинскую помощь, которая включала остановку кровотечения, введение лекарств и искусственное дыхание, и эвакуировали его, продолжая спасательное лечение в больницу, но его состояние было серьезным и нестабильным.

Ране Курсор информировал о том, что в Хайфе 17-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия.