Поножовщина в школе Реховота: четырем подросткам предъявлено обвинение

Сегодня, 29 декабря, четырем молодым людям предъявили обвинение по уголовному делу о нападении на 16-летнего ученика школы в Реховоте.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

Четверо подозреваемых, среди них трое несовершеннолетних, оказались на скамье подсудимых за проникновение в учебное заведение и попытку убийства 16-летнего пострадавшего.

Подростку были нанесены удары ножом в голову, он попал в медицинское учреждение в критическом состоянии. К счастью, на сегодняшний день его состояние улучшилось.

«Курсор» писал ранее, что 13 декабря, в школу в Реховоте ворвались неизвестные в масках и нанесли ножевые ранения 16-летнему ученику. Когда на место происшествия прибыли медики, парень был без сознания.

Еще мы писали, что один из родителей школьников рассказал, что такие происшествия в школе Реховота случается не первый раз. Разборки между семьями криминальных группировок происходят постоянно. Позже израильская полиция заявила, что исключила мотив терроризма и арестовала четверых подозреваемых.

Напомним, что всего через несколько дней после происшествия в школе Реховота, произошел подобный инцидент в учебном заведении Нетании. В воскресенье, 18 декабря, 16-летний подросток получил ножевые ранения в средней школе.