В школе в Нетании подросток получил ножевое ранение

Ранения средней тяжести нанесли трое учеников средней школы в Нетании 16-летнему парню, который теперь находится в больнице.

Всего через несколько дней после происшествия в школе Реховота, произошел подобный инцидент в учебном заведении Нетании. В воскресенье, 18 декабря, 16-летний подросток получил ножевые ранения в средней школе.

Об этом информирует Times of Israel.

В нападении участвовали трое школьников, которые потом скрылись с места преступления, один из них на мопеде.

16 летний ученик получил ножевое ранение средней тяжести в ногу. Медики оказали ему первую помощь и доставили в городской медицинский центр Ланиадо для лечения.

В полиции заявили, что начали расследование.

Ранее Курсор писал о подробностях нападения в школе в Реховоте: подросток в тяжелом состоянии.

Редакция информировала, что в Реховоте неизвестные ворвались в школу в масках: ранен подросток. Шокирующее происшествие в одной из школ взбудоражило город Реховот. Преступники в масках ранили подростка прямо на территории заведения.

Кроме того, мы писали, что в больнице Шеба рассказали о состоянии девочки, попавшей в пруд Яркон.После инцидента в парке Тель-Авива, когда коляска вместе с девочкой упала в озеро в парке Яркон, медики срочно эвакуировали ее в Медицинский центр Шеба.

Также редакция сообщала, что израильские компании объявили миссию по спасению туристов в Перу. Миссия будет стремиться переместить израильтян, застрявших в перуанском городе Агуас-Кальентес, в юго-восточный город Куско. Им предстоит преодолеть 73-километровый путь.