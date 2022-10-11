Поножовщина в Шохаме: первые подробности

Раненого мужчину срочно доставили в медицинский центр Шиба в Рамат-Гане.

Мужчина в возрасте шестидесяти лет получил серьезные ранения после ножевого ранения в промышленной зоне Шохам к востоку от Тель-Авива.

Мужчину срочно доставили в медицинский центр Шиба в Рамат-Гане.

Полиция подозревает, что мотив поножовщины криминальный. Личность подозреваемого установлена, в настоящее время его разыскивают силовики.

Ранее Курсор писал о нападении на машину скорой помощи в Иерусалиме: появились новые подробности и фото. Автомобиль, едущий на срочный вызов в Иерусалиме, подвергся атаке преступника с железным прутом. В машине разбиты зеркала, полиция арестовала нарушителя.

Напомним, что на перекрестке Ганот произошло нападение на военных Армии обороны Израиля. На данный момент известно об одном раненом солдате.