Теракт в Самарии: солдат ЦАХАЛа обстреляли недалеко от Шавей Шомрон

На перекрестке Ганот произошло нападение на военных Армии обороны Израиля. На данный момент известно об одном раненом солдате.

Нападение в Самарии — арабские террористы обстреляли солдат на перекрестке Ганот недалеко от Шавей Шомрон.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

По предварительной информации, один военнослужащий ЦАХАЛа ранен пулей в плечо, его состояние пока неизвестно.

Террористы скрылись. Силы безопасности начали розыск террористов.

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