Изнасилование 14-летней девочки на севере: подозреваемым продлили арест

Мировой суд Хайфы в воскресенье, 25 сентября, во второй раз продлил еще на три дня срок содержания под стражей Луиса Али, 25 лет, из Арамши, и Надира Падали, 19 лет, из Миары, которые подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки из кибуца на севере.
Об этом сообщает издание Walla.
Их подруга Моми Абдель Гани, 27 лет, из Миары, которую подозревают в причастности к наркотикам и алкоголю, отпущена под домашний арест.
Как сообщал Курсор, на днях Окружной суд Беэр-Шевы приговорил 22-летнего мужчину к 10-летнему тюремному заключению за изнасилование двух женщин-солдат в Эйлате, что произошло в 2019 году.
Помимо лишения свободы, суд обязал Тала Эльмалаха выплатить по 80 000 шекелей (23 200 долларов США) каждой из его жертв.
По информации следствия, женщины были без сознания, чем воспользовался преступник и изнасиловал их.
Ранее мы рассказывали, что в Ришон ле-Ционе мужчину поразило током.
Также «Курсор» сообщал, что один из очевидцев провала шоссе в Аялоне рассказал, как это было.
Помимо этого, офицер МАГАВ признан виновным в изнасиловании с применением оружия.