Изнасилование 14-летней девочки на севере: подозреваемым продлили арест

Мировой суд Хайфы во второй раз продлил срок содержания под стражей Луиса Али и Надира Падали.

Мировой суд Хайфы в воскресенье, 25 сентября, во второй раз продлил еще на три дня срок содержания под стражей Луиса Али, 25 лет, из Арамши, и Надира Падали, 19 лет, из Миары, которые подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки из кибуца на севере.

Об этом сообщает издание Walla.

Их подруга Моми Абдель Гани, 27 лет, из Миары, которую подозревают в причастности к наркотикам и алкоголю, отпущена под домашний арест.

Как сообщал Курсор, на днях Окружной суд Беэр-Шевы приговорил 22-летнего мужчину к 10-летнему тюремному заключению за изнасилование двух женщин-солдат в Эйлате, что произошло в 2019 году.