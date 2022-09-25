Попросил вести себя тише: возле синагоги зарезали прихожанина

В южном городе Димона 59-летнего прихожанина убил мужчина, который выкрикивал ругательства и мешал вечерним молитвам.

Конфликт произошел после ссоры, которая началась тогда, когда 59-летний Элиягу Хазан попросил 49-летнего мужчину вести себя тише и не мешать окружающим.

Об этом сообщает издание The Times Of Israel.

По информации журналистов, возле синагоги во время вечерней молитвы появился мужчина, который шумел и громко ругался. Хазан вышел к нему и попросил его остановиться.

После этого 59-летний получил ножевые ранения и серьезные ранения. Его доставили в больницу Сорока в Беэр-Шеве, где медицинские работники констатировали его смерть. 49-летний подозреваемый скрылся с места происшествия, но примерно спустя час был арестован полицией.

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