Попросил вести себя тише: возле синагоги зарезали прихожанина

Конфликт произошел после ссоры, которая началась тогда, когда 59-летний Элиягу Хазан попросил 49-летнего мужчину вести себя тише и не мешать окружающим.
Об этом сообщает издание The Times Of Israel.
По информации журналистов, возле синагоги во время вечерней молитвы появился мужчина, который шумел и громко ругался. Хазан вышел к нему и попросил его остановиться.
После этого 59-летний получил ножевые ранения и серьезные ранения. Его доставили в больницу Сорока в Беэр-Шеве, где медицинские работники констатировали его смерть. 49-летний подозреваемый скрылся с места происшествия, но примерно спустя час был арестован полицией.
Ранее мы рассказывали, что в Ришон ле-Ционе на еврея напали арабы с битой.
Также «Курсор» сообщал, что возле Беэр-Шевы 37-летний водитель электрического скутера попал в ДТП.
Помимо этого, недавно силы безопасности пресекли попытку контрабанды оружия в Израиль.