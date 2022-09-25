Пистолеты и запчасти к винтовкам М-16: силы безопасности пресекли попытку контрабанды оружия в Израиль

Израильская полиция и силы пограничной полиции в субботу предотвратили попытку незаконной транспортировки 34 пистолетов и частей оружия.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Следуя разведданным, солдаты-наблюдатели ЦАХАЛа заметили подозреваемых, пытавшихся пронести пистолеты на израильскую территорию в районе долины реки Иордан. Затем на место происшествия были направлены силы ЦАХАЛа и израильской полиции. Они проверили локацию. Вскоре были обнаружены нарушители.

По завершении операции двое подозреваемых были задержаны, у них было обнаружено 34 пистолета, 36 затворных групп и 56 частей винтовки М-16. Подозреваемые и оружие были переданы силам безопасности для дальнейшей работы. Сотрудники правоохранительных структур намерены узнать, кому и с какой целью направлялось оружие.

Ранее «Курсор» сообщал, что на границе с Иорданией израильские солдаты задержали контрабандистов, которые намеревались переправить оружие на территорию нашего государства. ЦАХАЛ идентифицировали подозрительный автомобиль, и после погони остановили подозреваемых. В салоне транспортного средства силовики обнаружили 26 единиц оружия, которое питались перевезти незаконно.

«Курсору» также стало известно, что августе предотвратили попытку контрабанды наркотиков на границе с Египтом. Солдаты работали над пресечением контрабанды и изъяли два мешка, содержащих около 50 кг наркотиков. Предварительная стоимость запрещенных веществ составляет около двух миллионов шекелей.