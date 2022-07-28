Стало известно, на сколько в Израиле подорожает молоко

Согласно договоренностям, достигнутым в прошлом месяце министерствами сельского хозяйства и финансов и представителями молочной отрасли, в скором времени ожидается обновление всех подкарантинных молочных продуктов и повышение их стоимости.

Согласно черновику нового прейскуранта, цены на молочные продукты будут повышены не на 6,5%, как ранее рекомендовала межведомственная комиссия по ценам, а в среднем на 4,9%.

Например, цена литра молока (3% жирности) в картонной упаковке увеличится с 5,94 шекеля до 6,23 шекеля. Полутвердый сыр «Эмек» (обычный) 28% жирности подорожает с 42,7 шекелей за кг до 44,79 шекелей за кг.

Больше всего подорожает сметана. Например, за 200-граммовую упаковку сметаны с 15%-м содержанием жира мы заплатим не 2,28, а около 2,40 шекеля.

Стоимость сливок с 38%-ным содержанием жира в 250-граммовой упаковке увеличится с 6,18 до 6,47 шекеля за 250-граммовую картонную упаковку.

В минсельхозе заявили: «Министерство сельского хозяйства направило в Молочный совет проект приказа об обновлении цен на молочную продукцию еще до того, как он был опубликован для общественного обсуждения. После того, как совет даст свое заключение, стороны продолжат работать над выполнением соглашения».

Таким образом, новые цены могут быть скорректированы в процессе окончательного утверждения, но серьезных изменений ожидать не стоит, пишут СМИ.

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Кроме того, в Израиле упали цены на фрукты и овощи. Центральное бюро статистики опубликовало индекс потребительских цен, за последний месяц самый большой спад пришелся на фрукты и овощи.

Курсор сообщал, что цены на жилье в Израиле продолжают бить новые рекорды.