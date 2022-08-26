Попытка линчевания еврея у гробницы пророка Шмуэля: Нетаниягу выступил с заявлением

17:10, Сегодня
Новости Израиля
биньямин нетаниягу фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Арабы жестоко напали на еврея, который размахивал израильским флагом у могилы пророка Шмуэля.

Во второй половине дня в пятницу арабы пытались линчевать еврея, который размахивал израильским флагом у могилы пророка Шмуэля.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как арабы жестоко избивают и пинают ногами еврея, размахивающего израильским флагом. Полицейские, пытавшиеся остановить нападавших арабов, получили ранения.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу написал: «Попытка линчевания у могилы пророка Шмуэля шокирует, десятки арабов жестоко напали на молодого еврея после того, как он размахивал израильским флагом. Он лежал на тротуаре, и они пинали и били его по всему телу, и все это на глазах полиции».

Нетаниягу также обратился к правительству, сказав, что в Израиле «немедленно нужна тяжелая рука».

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Автор материала:
Ирен Давид
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