Сеть возмущена: появилось видео, как арабский водитель ассенизатора выливает нечистоты в реку

Сегодня утром в пятницу в Гуш-Эционе репортер газеты «Israel Hayom» записал, как водитель выливает содержимое принадлежащего ему палестинского ассенизатора в ручей, который течет на запад – в сторону Бейт-Шемеша, а оттуда – в южные центральные города.
Во время случайной поездки на велосипеде по бездорожью, организованной несколькими гонщиками из Гуш-Эциона, израильтяне обнаружили, что водитель грузовика вылил содержимое в реку, нагло игнорируя серьезный ущерб окружающей среде. Когда он узнал, что его снимают, то заявил, что «я делаю это впервые», и поспешил сбежать с места инцидента.
В нескольких метрах от участка находится импровизированная свалка жителей деревни, некоторые из которых, по-видимому, выбрасывают мусор в этом районе без какого-либо надзора или контроля.
Опубликованное видео вызвало бурю негодования в сети.
«Террор есть террор!!! Неважно, стрельба ли это на свадьбе, дикая езда и наезд, незаконное строительство или просто сброс канализационных стоков в реку.. Это называется Джихад!», «Вот, что происходит… нас убивают, травят», — пишут израильтяне.
Напомним, что по окончании молитвы десятки жителей палестинской деревни Буркин устроили беспорядки. Они напали на еврея и убили его собаку.
Сегодня мы писали также, что, по данным ЦАХАЛа, отряд вооруженных палестинцев подъехал на автомобиле к одному из южных въездов в город, после чего один араб вышел и обстрелял военный пост в этом районе.