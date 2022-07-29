Сеть возмущена: появилось видео, как арабский водитель ассенизатора выливает нечистоты в реку

Сегодня утром в пятницу в Гуш-Эционе репортер газеты «Israel Hayom» записал, как водитель выливает содержимое принадлежащего ему палестинского ассенизатора в ручей, который течет на запад – в сторону Бейт-Шемеша, а оттуда – в южные центральные города.

יורד בנחל העץ בגוש עציון בפעם הראשונה. צבאים מדלגים לפני, נוף מרהיב, ואז נתקל בגועל הנפש הזה. נהג ערבי ששפך ביוב הישר לתוך הנחל. כשקלט שאני מצלם אמר "זו הפעם הראשונה". כן בטח. pic.twitter.com/eLDukSpbVA — חנן גרינווד (@hanan_green) July 29, 2022

Во время случайной поездки на велосипеде по бездорожью, организованной несколькими гонщиками из Гуш-Эциона, израильтяне обнаружили, что водитель грузовика вылил содержимое в реку, нагло игнорируя серьезный ущерб окружающей среде. Когда он узнал, что его снимают, то заявил, что «я делаю это впервые», и поспешил сбежать с места инцидента.

В нескольких метрах от участка находится импровизированная свалка жителей деревни, некоторые из которых, по-видимому, выбрасывают мусор в этом районе без какого-либо надзора или контроля.

Опубликованное видео вызвало бурю негодования в сети.

«Террор есть террор!!! Неважно, стрельба ли это на свадьбе, дикая езда и наезд, незаконное строительство или просто сброс канализационных стоков в реку.. Это называется Джихад!», «Вот, что происходит… нас убивают, травят», — пишут израильтяне.

Напомним, что по окончании молитвы десятки жителей палестинской деревни Буркин устроили беспорядки. Они напали на еврея и убили его собаку.

Сегодня мы писали также, что, по данным ЦАХАЛа, отряд вооруженных палестинцев подъехал на автомобиле к одному из южных въездов в город, после чего один араб вышел и обстрелял военный пост в этом районе.