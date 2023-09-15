Взрыв в Тель-Авиве: против мирных израильтян готовили теракт - подробности

Аналогичные взрывчатки полиция обнаружила в одном из автомобилей на шоссе 431.

В полиции раскрыли подробности взрыва, который прогремел в Тель-Авиве в парке Яркон. Правоохранители обнаружили взрывное устройство, заложенное возле дерева.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

"Взрыв произошел в 6:40 утра и, скорее всего, как предполагают связан с преступной деятельностью. В результате инцидента никто не пострадал, на место происшествия прибыли полицейские подразделения. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено рядом с деревом или на нем", - говорится в сообщении.

Тем временем в одном из автомобилей на шоссе 431 обнаружили взрывные устройства. В результате правоохранители перекрыли движение на трассе.

В полиции предполагают, что все эти взрывчатки предназначались для теракта, которые злоумышленники планировали устроить в центре страны в дни празднования Рош ха-Шана.

Напомним, накануне террористы из Газы ликвидировали сами себя, пытаясь заложить взрывчатку у границы с Израилем. Так, арабские террористы взорвали взрывчатку, в результате чего сами погибли. Жертвами собственного теракта стали трое боевиков, еще пятеро получили ранения.

До этого в Хаваре произошел огнестрельный теракт. Преступники открыли огонь по автомобилю на шоссе 60. В результате получили ранения два человека, их госпитализировали в больницу. К счастью, врачам удалось спасти обоих пострадавших.