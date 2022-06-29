Попытка ножевого теракта в Иерусалиме: полиция задержала подозреваемого

Полиция сообщила, что во вторник вечером на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима был задержан палестинец после того, как он попытался нанести ножевое ранение сотрудникам полиции.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Полиция перекрыла входы на Храмовую гору и в другие районы Старого города сразу после того, как подозреваемый, 20-летний палестинец, скрылся после того, как попытался ударить ножом полицейских, охранявших одни из ворот.
По данным полиции, в предполагаемом нападении никто из полицейских не пострадал.
На видеозаписях видно, как полицейские забирают подозреваемого для дальнейшего допроса после его ареста возле мечети Аль-Акса, которая находится на Храмовой горе.
По данным полиции, в этом районе также был найден нож, который предположительно использовался при нападении.
Ранее Курсор писал, что вчера в Иерусалиме произошла попытка ножевого теракта. Появились фото и видео с места происшествия.
Наш сайт также сообщал, что 19-летний житель Холона обвиняется в нападении.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.
Еще напомним, что арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе. Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.