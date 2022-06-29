Попытка ножевого теракта в Иерусалиме: полиция задержала подозреваемого

Полиция заявила, что палестинец арестован за попытку нанести ножевое ранение офицерам возле Храмовой горы.

Полиция сообщила, что во вторник вечером на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима был задержан палестинец после того, как он попытался нанести ножевое ранение сотрудникам полиции.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Полиция перекрыла входы на Храмовую гору и в другие районы Старого города сразу после того, как подозреваемый, 20-летний палестинец, скрылся после того, как попытался ударить ножом полицейских, охранявших одни из ворот.

По данным полиции, в предполагаемом нападении никто из полицейских не пострадал.

На видеозаписях видно, как полицейские забирают подозреваемого для дальнейшего допроса после его ареста возле мечети Аль-Акса, которая находится на Храмовой горе.

По данным полиции, в этом районе также был найден нож, который предположительно использовался при нападении.

Ранее Курсор писал, что вчера в Иерусалиме произошла попытка ножевого теракта. Появились фото и видео с места происшествия.

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