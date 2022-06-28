Попытка ножевого теракта в Иерусалиме: появились фото и видео с места происшествия

Камера видеонаблюдения сняла видео, на котором видно, как полицейские перекрывают проход. Очевидно, они предпринимают меры, чтобы террорист не сбежал.

В Иерусалиме произошла попытка ножевого теракта.

Об этом пишет телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

«Арабский террорист пытался зарезать израильского полицейского на Храмовой горе в Иерусалиме и сбежал», — написали администраторы канала.

В сети также появилось видео с места событий.

Кроме того, на телеграм-канале Израильские трудовыебудни сообщается, что полицейский получил легкое ранение. Поступают сообщения о звуках стрельбы. Подробности инцидента выясняются.

Затем на телеграм-канале Израиль Медиа Архив появилось фото момента попытки теракта.

Ранее наш сайт сообщал, что 19-летний житель Холона обвиняется в нападении.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.

Еще напомним, что арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе. Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.