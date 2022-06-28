Попытка ножевого теракта в Иерусалиме: появились фото и видео с места происшествия

В Иерусалиме произошла попытка ножевого теракта.
Об этом пишет телеграм-канал.
«Арабский террорист пытался зарезать израильского полицейского на Храмовой горе в Иерусалиме и сбежал», — написали администраторы канала.
В сети также появилось видео с места событий.
Кроме того, на телеграм-каналесообщается, что полицейский получил легкое ранение. Поступают сообщения о звуках стрельбы. Подробности инцидента выясняются.
Затем на телеграм-каналепоявилось фото момента попытки теракта.
Ранее наш сайт сообщал, что 19-летний житель Холона обвиняется в нападении.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.
Еще напомним, что арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе. Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.