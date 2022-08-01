Житель Бат-Яма угрожал ножом прихожанам синагоги в Бней-Браке

Появились фотографии с места происшествия. На них видно, как охранники и полиция задерживают агрессивного подозреваемого.

Происшествие произошло поздно вечером 31 июля в одной из синагог Бней-Брака. Житель Бат-Яма в возрасте около 50 лет пытался украсть синагогальное имущество. Его попытались задержать прихожане. Тогда он достал нож и начал им размахивать.

Об этом пишет телеграм-канал Люди в черном.

«На место прибыла добровольная охрана, но и им не сразу удалось взять ситуацию под контроль. За ними прибыл наряд полиции, который задержал нападавшего», — написали администраторы канала.

Сообщается, что у подозреваемого во время обыска нашли два ножа. Также появились фотографии с места события.

Ранее наш сайт сообщал, что в Самарии ранен израильтянин при попытке насильственного угона автомобиля. Израильтянин получил легкие ранения после того, как на него напала группа палестинцев, пытавшихся угнать его машину недалеко от города Аззун в Самарии.

Кроме того, Курсор писал, что арабский террорист напал на полицейских. Напавшего на полицейских террориста не смогли задержать, он сразу сбежал после происшествия.

Еще редакция нашего портала сообщала, что назван подозреваемый в деле об исчезновении подростка Моше Кляйнермана.