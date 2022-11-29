Попытка похищения девочки в Тель-Авиве: полиция начала разбирательство

Девочка сказала, что незнакомый мужчина пытался посадить ее в машину.

Во вторник вечером, 29 ноября, стало известно о подозрении на попытку похищения девятилетней девочки в Тель-Авиве. Полиция уже занялась расследованием обстоятельств инцидента.

Об этом сообщает издание News.walla.

Со слов мамы, к ее дочери, когда она каталась на велосипеде, подошел незнакомый мужчина, схватил за руку и попытался посадить в свой автомобиль. Но девочке удалось убежать. Девятилетняя дочь рассказала о случившемся маме, и женщина подала заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов начали разбирательство инцидента.

«Курсор» писал ранее, что молодая религиозная женщина из Тверии подверглась попытке похищения. Она рассказала, что ее силой пытался затолкать в автомобиль незнакомый араб. Женщине удалось вырваться и убежать, а водитель скрылся с места происшествия.

Еще мы писали, что в Израиле в текущем году зафиксирован резкий рост случаев физического насилия на дорогах. За драки в последние три года полиция арестовала около тысячи человек.

Напомним, что в Бразилии похитили израильтянина, но через несколько часов освободили для получения выкупа. Полиция отследила телефоны, по которым злоумышленники связывались с семьей пострадавшего, нашли членов банды и арестовали.