Подробности похищения девушки в Тверии: преступление носит националистический характер

Попытку нападения и похищения в Тверии девушки ортодоксальной внешности, полиция и ШАБАК связывают с преступлением на националистической почве.

Молодая религиозная женщина из Тверии подверглась сегодня попытке похищения. По словам девушки, незнакомый араб попытался силой затолкать ее в свой автомобиль.

Молодая ультраортодоксальная жительница Тверии заявила, что ни она, ни ее е муж ранее не были знакомы с нападавшим, поэтому престпуление, предварительно, имеет исключительно националистическую составляющую.

По ее словам, арабский водитель выехал на своем автомобиле прямо перед ней на тротуар в центре города на улице Давид Ремез в районе центральной станции. Когда он попытался насильно запихнуть девушку в машину, она начала кричать и звать прохожих.

К счастью, ей удалось вырваться и убежать, а водитель в это время скрылся с места происшествия.

Когда потерпевшая обратилась в полицию и сообщила о нападении, полицейские обнаружили подозреваемого, 51-летнего жителя Яфии, на одной из близлежащих улиц. Они арестовали и доставили подозреваемого в отделение полиции для допроса. По имеющейся информации, к делу подключился ШАБАК.

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