Попытка похищения в Тверии в день выборов: жителю Яфии предъявлено обвинение

51-летнему жителю Яфии, пытавшемуся затолкать в свою машину 22-летнюю религиозную женщину в Тверии, предъявлено обвинение в попытке похищения с целью совершения сексуального преступления. Националистических и террористических мотивов ему уже не приписывают.

Об этом сообщает Israel Info.

О попытке похищения молодая женщина из ультраортодоксальной общины Тверии сообщила в полицию 1 ноября, в день выборов. Она рассказала, что арабский водитель выехал на своем автомобиле прямо перед ней на тротуар в центре города на улице Давид Ремез в районе центральной станции и попытался насильно затолкать ее в свою машину, но ей удалось вырваться и убежать.

Потерпевшая полагала, что чуть не стала жертвой теракта, и первоначально следствие исходило из этой рабочей версии. Задержанному инкриминировали попытку теракта, к расследованию был подключен ШАБАК. Однако в обвинительном заключении по итогам расследования террористические мотивы не упоминаются, обвиняемому вменяется попытка покушения с целью совершения преступлений сексуального характера.

Согласно обвинительному заключению, преступление было продумано и спланировано. До того, как напасть на женщину, обвиняемый отвинтил номерные знаки с нескольких машин в Тверии, чтобы сменить номера и сбить со следа полицию.

Как сообщал Курсор, на днях полиция арестовала 50-летнего психотерапевта, жителя поселка Эвен-Йехуда, по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении своей пациентки, жительницы Шарона.

Согласно сообщению полиции, психотерапевт, чье имя пока не публикуется, был арестован после жалобы одной из пациенток. Женщина сообщила следователям, что в ходе терапевтической сессии подозреваемый совершил против нее ряд преступлений сексуального характера, включая изнасилование.

Также Курсор сообщал, что в Иудее и Самарии женщины обвинили в сексуальном насилии известного раввина.