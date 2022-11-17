Психотерапевт из Эвен-Йехуды подозревается в изнасиловании пациентки

Полиция арестовала 50-летнего психотерапевта, жителя поселка Эвен-Йехуда, по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении своей пациентки, жительницы Шарона.

Об этом сообщает Israel Info.

Согласно сообщению полиции, психотерапевт, чье имя пока не публикуется, был арестован после жалобы одной из пациенток. Женщина сообщила следователям, что в ходе терапевтической сессии подозреваемый совершил против нее ряд преступлений сексуального характера, включая изнасилование.

«Вчера вечером подозреваемый был арестован и по окончании допроса заключен под арест. Сегодня утром, состоится слушание по ходатайству полиции о продлении его содержания под стражей в мировом суде Петах-Тиквы», — говорится в сообщении.

О терапевте известно, что он применяет метод телесно-ориентированной терапии, то есть сочетание словесных методов с разного рода прикосновениями и физическим контактом.

Как сообщал Курсор, женщина обвинила гинеколога в изнасиловании во время осмотра в Шароне. По ее словам, на этот осмотр она пришла без сопровождения, чем воспользовался гинеколог и якобы сексуально к ней домогался. С тех пор она родила ребенка, написала заявление в полицию и даже обратилась к Уполномоченному по жалобам населения в больнице, чтобы ни одна женщина больше не пострадала.

«Я приехала в больницу Меир одна из-за кровотечения и страха выкидыша на 8 неделе, поэтому я находилась в тяжелом эмоциональном состоянии. В прошлом у меня было два выкидыша, поэтому я была очень хорошо знакома с тестом. Прождав около двух часов, я была принята к врачу, но ее срочно повезли в операцию, поэтому я дождалась второго врача. Он был вежлив, взял анамнез и попросил подойти на осмотр. Через несколько минут я была в полном шоке — я чувствовала, как его рука массирует мой клитор вместо того, чтобы проверить, что нужно. Я ударила его по руке», – рассказала женщина.

Также Курсор сообщал, что в Иудее и Самарии женщины обвинили в сексуальном насилии известного раввина.